6 metre derinlikte Türk bayrağı ve Atatürk posteri açıldı

Başkan Erdoğan için yazılan hakaretleri silen bir Türk vatandaş, olay yerindeki terör yandaşlarına gereken cevabı verdi.

Geçtiğimiz günlerde annesini kaybeden Fazıl Say, cenaze namazındaki görüntüleri için yapılan yorumlara sert yanıt verdi.

Akdeniz Üniversitesi Gen ve Hücre Tedavi Merkezi'nde, dünyada ilk kez diyabet hastalığını tek doz uygulamayla iyileştiren yeni nesil gen tedavi ilaçları geliştirildi.

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Suriye İdlib savaşına hazırlanıyor

Suriye'de rejim ve muhalifler İdlib savaşı için hazırlıklarını yapıyor. Olası bir savaş durumunda 3 buçuk milyon kişi mülteci durumuna düşerek Türkiye'ye sığınacak.