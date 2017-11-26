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Tank ile bombalı araç arasındaki düello

Irak'ta Haşdi Şabi, tankın DEAŞ’a ait bomba dolu otomobile karşı yaşadığı çatışmanın videosunu yayınladı.

Haber Merkezi | 26.11.2017 - 16:51..
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Irak’ta İran destekli Iraklı Şii milis gücü Haşdi Şabi, tankın DEAŞ’a ait bomba dolu otomobile karşı yaşadığı çatışmanın videosunu yayınladı.

İnsansız hava aracının kamerasına kaydedilen videoda, ‘intiharcı' arabanın önce tüfeklerden açılan ateşle durdurulmaya çalışıldığı görülüyor. Sonra tank ateş açıyor ama hedefe rast getiremiyor.

TANKA YAKLAŞIP PATLADI

Otomobil tanka daha da yaklaşarak infilak ediyor. Arabanın parçaları tanka ve yakınında duran zırhlı piyade aracına isabet ediyor. Ayrıca patlama, çatışmayı yakından takip eden bir askeri de az kalsın öldürüyordu.

Tank ile bombalı araç arasındaki düello VİDEO

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