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Tanker devrildi, 10 ton yakıt aktı

Gaziantep Nurdağı'da akaryakıt yüklü tanker virajı alamayarak devrildi, kaza sonucu 10 ton akaryakıt yola döküldü.

DHA | 13.08.2018 - 18:36..
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Öğleden sonra Nurdağı- Adana karayolunun 15'inci kilometresindeki Olucak Mahallesi'nde bulunan Rüzgarlı virajında Gaziantep yönüne ilerleyen Necdet Fırat yönetimindeki, Malatya Tarım Kredi Kooperatifi'ne ait, 44 AAF 639 plakalı 16 ton akaryakıt yüklü tanker, virajda kontrolden çıkıp devrildi.

10 TON YAKIT YOLA AKTI

Büyük gürültüyle devrilen tanker, uçurumdan yuvarlanmasına ramak kala durdu. Kazada tanker sürücüsü Fırat yaralandı, yaklaşık 10 ton yakıt yola döküldü. Yaralı sürücü, ihbarla gelen sağlık ekiplerince ambulansla Nurdağı Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Acil serviste tedaviye alınan Necdet Fırat'ın hayatı tehlikesinin bulunmadığı belirtildi.

Tanker devrildi, 10 ton yakıt aktı



Tanker devrildi, 10 ton yakıt aktı



Tanker devrildi, 10 ton yakıt aktı




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