Tanker devrildi, 10 ton yakıt aktı

1 Beşiktaş'ta olağanüstü genel kurul tarihi belli oldu Beşiktaş'ta olağanüstü seçimli genel kurul 16 Eylül Pazar günü yapılacak.

2 Abdullah Gül: Trump'ın tweetleri utanç verici 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda Donald Trump'ı attığı tweetlerle "utanç verici" diyerek eleştirdi.

3 Paramedik nedir Hastane Öncesi Acil Bakımın önemli bir parçasını oluşturan; genellikle kritik durumdaki hastaya ya da yaralıya ilk anda müdahale eden profesyonel sağlık teknikerlerine Paramedik denir.

4 Mevduat nedir Mevduat; süreli ya da süresiz, karşılıklı ya da karşılıksız bankaya yatırılan para, döviz ya da kıymetli madenlere denir.

5 Financial Times manşetini Türkiye haberleriyle donattı Türkiye ile ABD arasında yaşanan siyasal ve ekonomik gerilim dolar-lira değer kuruna da etki ediyor. Piyasalarda yaşanan hareketliliğe en çok sevinen de İngiliz Financial Times gazetesi oldu.

6 Doları yok diye kamyonetini bağışladı Kayseri'de pazarcılık yapan Süleyman Aydoğdu, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın dolar çağrısı üzerine, doları olmaması nedeniyle kamyonetini hibe etti.