Tankerden 118 bin 750 paket sigara çıktı

Operasyonun, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) görevlileri tarafından yapıldığı belirtildi. Alınan bir istihbaratı değerlendiren ekiplerin 33 plaka sayılı bir tankeri karayolunda seyir halindeyken durdurarak arama yaptıkları belirtildi.

118 BİN PAKET KAÇAK SİGARA

Yapılan aramalarda tankerin gizli bölmelerine zula edilmiş halde 118 bin 750 paket gümrük kaçağı kaçak sigara ele geçirildiği ve M.S.D. isimli şahsın gözaltına alındığı bildirildi. Şahsın işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildiği öğrenildi.