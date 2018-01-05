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Tankerden 252 bin paket kaçak sigara çıktı

Mardin Emniyet Müdürlüğü, drone ile takibe aldıkları bir LGP tankeri içerisinde kaçak sigara ele geçirdi.

DHA | 05.01.2018 - 17:18..
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Drone ile takip edilen LGP tankeri içerisinde piyasa değeri 1 milyon 250 bin lira olan 252 bin 750 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirdi.

Mardin'de Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen ortak operasyonda, hakkında istihbarat bilgisi alınan bir LPG tankeri takibe alındı.

PİYASA DEĞERİ...

Havadan drone ile takip edilen tanker polis ekiplerinin kurduğu kontrol noktasında durdurularak arama yapıldı. Aramada 1 milyon 250 bin lira değerinde gümrük kaçacağı sigara ele geçirildi.

Tankerden 252 bin paket kaçak sigara çıktı

252 BİN 750 PAKET

Mardin Emniyet Müdürlüğü'nce yapılan yazılı açıklamada, Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla kent genelinde sigara kaçakçılığın önlenmesine yönelik operasyon düzenlediği belirtilerek, "4 Ocak 2018 günü yapılan çalışmalar sırasında durdurulan bir LPG tankeri içerisinde yapılan aramada, tanker içerisine gizlenmiş vaziyette 252 bin 750 paket muhtelif markalarda gümrük kaçağı sigara ele geçirilmiştir.

SÜRÜCÜ GÖZALTINDA

Araç sürücüsü olan şahıs olay yerinde gözaltına alınmış olup, gerekli yasal işlem başlatılmıştır." denildi.

Tankerden 252 bin paket kaçak sigara çıktı

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