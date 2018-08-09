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Tankerden 4 yayanın üzerine kimyasal madde sıçradı

Tekirdağ Marmaraereğlisi Yeniçiftlik Mahallesi'nde bir tankerden 4 kişinin üzerine asetik asit sıçradı. Dört kişi Çorlu'da tedavi altına alındı.

DHA | 09.08.2018 - 20:23..
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Akşam saatlerinde Tekirdağ-İstanbul karayolu Yeniçiftlik Mahallesi'nde Halil B. yönetimindeki kimyasal madde yüklü tankerden, iddiaya göre tümsekten geçerken yaşanan sarsıntı sırasında yol kenarında yaya olarak yürüyen Özge O. (25), Defne O. (3), Özlem O. (29) ve Öznur O.'nun (24) üzerine 'asetik asit' sıçradı.

ÇORLU'DA TEDAVİ ALTINA ALINDILAR

Marmaraereğlisi Devlet Hastanesi'ne giden 4 kişi ilk müdahalesinin ardından ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi Kimyasal Biyolojik Radyolojik Nükleer (KBRN) Dekontaminasyon Ünitesi'nde tedavi altına alındı. Üzerine 'asit' sıçradığı öne sürülen kişilerin şikayeti üzerine tanker sürücüsü Halil B. ifadesi alınması amacıyla jandarma karakoluna götürüldü. Tankerden sıçradığı ve 'asetik asit' olduğu belirtilen olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Tankerden 4 yayanın üzerine kimyasal madde sıçradı

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