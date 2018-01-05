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Tankerden dökülen asit kazaya neden oldu

Kütahya'da tankerden yola dökülen asitin neden olduğu trafik kazasında aynı aileden biri çocuk 3 kişi ağır yaralandı.

AA | 05.01.2018 - 02:50..
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Kütahya'nın Emet ilçesinde asit dolu bir tankerin tahliye vanası arızalandı. Emet-Tavşanlı karayoluna yaklaşık 20 kilometre boyunca asit döküldü. Asit nedeniyle yolun kayganlaşması sonucu bir kamyonet şarampole devrildi.

Tankerden dökülen asit kazaya neden oldu


TANKER VE BİR KAMYONET ŞARAMPOLE DEVRİLDİ

Hasan Balaban idaresindeki 33 ALU 81 plakalı tankerden dökülen asitler, lastikleri yaktı. Asit dolu tankerin şarampole devrilmesinin ardından, aynı yol üzerinden geçen bir kamyonet de şarampole yuvarlandı.

Asit nedeniyle yolun kayganlaşması, Yakup Kaplan'ın kullandığı 33 ABY 08 plakalı kamyonetin Günlüce köyü yakınında şarampole devrilmesine neden oldu.

Kazada, sürücü ile eşi Havva ve 7 yaşındaki kızı Esma Kaplan yaralandı.

Tankerden dökülen asit kazaya neden oldu VİDEO

Tankerden dökülen asit kazaya neden oldu

YARALILARIN HAYALİ TEHLİKESİ BULUNUYOR

Sağlık ekiplerince Doç. Dr. Mustafa Kalemli Tavşanlı Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların hayati tehlikesi bulunduğu öğrenildi.

İhbar üzerine olay yerine gelen jandarma ekipleri, başka kazalar yaşanmaması için yolu trafiğe kapattı.

Asit dökülen Emet-Tavşanlı karayolunda greyderle kazıma çalışması yapılırken, Emet Bor İşletmesine bağlı itfaiye ekipleri yolu yıkayarak temizlemeye başladı.

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