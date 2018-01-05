Tankerden dökülen asit kazaya neden oldu

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Trump hakkında çıkacak kitap için savaş başlattı

Donald Trump, ilk yılını anlatan 'Ateş ve Öfke: Trump Beyaz Sarayının İçinden' kitabının yayınlanmaması için düğmeye bastı. Yazar Michael Wolff ve yayınevine ihtar mektubunun gittiği ortaya çıktı.