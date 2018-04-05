Tankere arkadan çarpan otomobildeki çift öldü

Taksim Eğitim ve Araştırma'da radyoaktif iyot olduğunu belirten Sağlık Bakanı Ahmet Demircan, "Ölçüm yaptık bir sıkıntı yok" dedi.

Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde çıkan yangında olay yerine gitmeye çalışan itfaiyeye yardım etmek isteyen halk, yol kenarındaki aracı kucaklayıp kaldırma sürükledi.

1 CHP'li Mahmut Tanal kendisine kumpas kurulduğunu söyledi Meclis önündeki eylemde bir kadından soyunmasını isteyen CHP'li vekil, kendisinin bir provokatör olarak gösterilmeye çalışıldığını savundu.

2 Eskişehir Osmangazi Üniversitesi'nde silahlı saldırı Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Eğitim Fakültesi’nde silahlı bir saldırı gerçekleştirildi. Saldırıda 4 kişi hayatını kaybetti.

3 Yurt dışında FETÖ operasyonları Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, MİT'in "18 ülkeden 80 FETÖ'cüyü paketleyip getirdiğini" açıkladı.

4 Avustralyalı şirket Diyarbakır'da petrol buldu Avustralya merkezli Trans Atlantic Exploration Mediterranean International, petrol işletme ruhsatı için başvuruda bulundu.

5 Saldırıdan kurtulan akademisyen: Defalarca şikayet ettik Osmangazi Üniversitesi'nde 4 meslektaşını katleden araştırma görevlisiyle ilgili Prof. Dr. Ayşe Aypay, "Saldırgan hakkında defalarca şikayette bulunduk. Bir şey olmadı" dedi.

6 Yunanistan Savunma Bakanı'ndan küstah tehdit Yunanistan Türkiye'ye yönelik tahriklerini sürdürüyor. Savunma Bakanı Panos Kammenos Türkiye için 'tahrik eden düşman' tanımını kullanırken, Türkiye'ye karşı 7 bin askeri beklettiklerini söyledi.