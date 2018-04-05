Tankere arkadan çarpan otomobildeki çift öldü

17.30 sıralarında Afyonkarahisar-Isparta karayolunun 92’nci kilometresindeki Afşar köyü yakınlarında meydana gelen kazada, Muhammed Akpınar (22) idaresindeki 03 L 4237 plakalı otomobil, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 15 NH 242 plakalı tankere arkadan çarptı.
ÇİFT YAŞAMINI YİTİRDİ
Kazada otomobilde bulunan Osman Akpınar ile eşi Memnune Akpınar olay yerinde yaşamını yitirdi. Çiftin oğulları olduğu belirtilen sürücü Muhammed Akpınar ile Recep Akpınar (35) ise ağır yaralandı.
YARALILAR TEDAVİDE
Yaralılar olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye götürüldü.
Yaralıların sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi. Yaşamını yitiren çiftin cenazesi ise incelemelerin ardından morga kaldırıldı. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.