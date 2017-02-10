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Tankerin yakıt yerinden 36 bin paket kaçak sigara çıktı

Aydın’ın Efeler ilçesinde, polis ekiplerinin şüphe üzerine durdurduğu yakıt tankerinde 36 bin 90 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

10.02.2017 - 12:47
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Gümrük kaçağı sigara ticaretinin önlenmesine yönelik yürütülen istihbari çalışmalar neticesinde Aydın’a yüklü miktarda kaçak sigara getirileceği belirlendi. Denizli-Aydın karayolu üzerinde durdurulan şüpheli yakıt tankerinde yapılan aramada tankerin iç bölümüne yapılmış gizli bölmeye gizlenmiş halde piyasa değeri 50 bin TL civarında olan çeşitli markalarda 36 bin 90 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

2 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Araçta bulunan K.G. ve K.Y. isimli şüpheliler, sorgulanmak üzere Aydın Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğüne sevk edildi.

Tankerin yakıt yerinden 36 bin paket kaçak sigara çıktı

Tankerin yakıt yerinden 36 bin paket kaçak sigara çıktı

Tankerin yakıt yerinden 36 bin paket kaçak sigara çıktı

Tankerin yakıt yerinden 36 bin paket kaçak sigara çıktı

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