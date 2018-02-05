Tankımıza saldıran teröristler öldürüldü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ziyaretinden sonra havalanan SİHA'lar, başarılı bir operasyona imza attı.
ŞEHİTLERİMİZİN KANI YERDE KALMADI
Şeyh Horoz Dağı'nda 5 askerimizin şehit olmasıyla sonuçlanan hain saldırıyı düzenleyen teröristler tespit edildi
İLK GÖREV
Gelen istihbarat üzerine, SİHA'lar ilk görev için Afrin semalarına yükseldi. Düzenlenen bombardıman ile teröristlerin hepsi etkisiz hale getirildi.
ERDOĞAN'IN İMZASI
Askerlerimize hain saldırıyı düzenledikten sonra etkisiz hale getirilen teröristleri bombardımana alan SİHA'yı, Cumhurbaşkanı Erdoğan böyle imzalamıştı.