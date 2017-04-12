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Tankın önüne çıkan adam Kılıçdaroğlu'na hesap sordu

15 Temmuz gecesi Atatürk Havalimanı'nda tankın önüne bedenini siper eden Metin Doğan, Kılıçdaroğlu'na tepkili.

12.04.2017 - 07:45
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Tankın önüne çıkan adam Kılıçdaroğlu'na hesap sordu

Kanlı darbe girişimine 'kontrollü darbe' nitelemesi yapan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Atatürk Havalimanı'ndan kaçış görüntüleri ortaya çıktı.

15 Temmuz gecesi Kılıçdaroğlu'nun kaçış anı

CHP Liderine en büyük tepki havalimanı önünde tankın önüne yatarak kahramanlaşan Metin Doğan'dan geldi.

Tankın önüne çıkan adam Kılıçdaroğlu'na hesap sordu

Sabah gazetesinden Yunus Emre Kavak'a konuşan Doğan, Kemal Kılıçdaroğlu'nun görüntülerinı şöyle yorumladı:

SEN NEDEN KAÇTIN KILIÇDAROĞLU?

-O gece CHP lideri benim önüne yattığım tankları görünce geri dönmüş. Hani darbe olursa ilk tankların karşısına sen çıkacaktın? Ben orada bedenimi tanklara siper ettim sen neden kaçtın Kılıçdaroğlu?

Tankın önüne çıkan adam Kılıçdaroğlu'na hesap sordu

GERÇEK YÜZÜNÜ GÖSTERDİ

-Daha geçenlerde, 'Kim ki haksızlığın karşısında sessiz dursa dilsiz şeytandır' diyordu. O gün tanklar dilsiz şeytan oldu. Kılıçdaroğlu orada durma cesaretini bile göstermedi. Hem 'Darbeye karşıyım' diyor, hem de tankları görünce oradan kaçarak gerçek yüzünü gösteriyor.

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