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Tankla markete dalıp şarap çaldı

Rusya'nın Murmansk bölgesinde bir adam, tankla soygun gerçekleştirdi.

DHA | 10.01.2018 - 14:55..
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Çalıntı tankın kontrolünü kaybeden ve kimliği verilmeyen kişi, aracın kontrolünü kaybedip bölgedeki bir dükkanın yakınlarındaki arabaya çarptı. Tankı yeniden hareket ettirip bölgeden uzaklaşmaya çalışırken bu kez de yakınlardaki bir dükkanın vitrinini kırarak içine girdi.

Tankla markete dalıp şarap çaldı

BİR ŞİŞE ŞARAP ÇALIP KAÇTI

Yerel medyada yayınlanan haberlere göre, burada tanktan inen adam, bir şişe şarap çalarak, tankı dükkanın içinde terkedip gitti. Güvenlik kameralarından hareketle tankı süren kişinin belirlenip tutuklanmasıyla, tankın paramiliter bir spor sürüş okuluna ait olduğu ortaya çıktı.

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