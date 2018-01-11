Rusya'nın Kutup'lara yakın şehirlerinden Apatity'de bir adam, paramiliter bir spor sürüş okulundan tank çaldı.

ÖNCE TANK SONRA ŞARAP ÇALDI

Çalığı tankla girdiği ormanın ardından dar sokaklarda zigzaglar çizerek ilerledi. Şehir merkezinden tankın kontrolünü kaybeden kimliği belirsiz adam, önce duran bir araca çarparak maddi hasara neden oldu. Kazadan sonra panikleyerek olay yerinden uzaklaşmaya çalışan zanlı, tankla bir markete girdi.

MARKETE SOKTUĞU TANKI ÖYLECE BIRAKIP KAÇTI

Tanktan inen adam, kırdığı market camlarından içeri girerek bir şişe şarap çaldı. Tankı bırakarak kaçan adamı görenler, sarhoş olduğunu söyledi.

Güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen yetkililer, adamın yakalanması için çalışma başlattı.

Tankla markete girip şarap çaldı VİDEO