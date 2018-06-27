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Tanrıkulu: PKK'nın infazına 'faili meçhul' dedi

CHP'li Sezgin Tanrıkulu, Ağrı'da PKK'lılarca AK Parti'ye oy verdiği gerekçesiyle infaz edilen bakkal Mevlüt Bengi'nin faili meçhul olduğunu söyledi.

Haber Merkezi | 27.06.2018 - 17:22..
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Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) seçim kampanyaları sırasında "CHP'li her aileden HDP'ye 1 oy" diyerek HDP'nin Meclis'e girmesini desteklediği gibi, "terör örgütü kurma ve yönetme", "örgüt propagandası" ve "suç ve suçluyu övme" suçlarından tutuklu yargılanan Selahattin Demirtaş'ın serbest bırakılmasını da istemişti.

TERÖRİSTLERİN İNFAZINA "FAİLİ MEÇHUL" DEDİ

HDP ile örtülü bir ittifak yürüten CHP'nin İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu ise dün Ağrı'nın Doğubeyazıt ilçesine bağlı Yanyurt köyünde bakkal işleten Mevlüt Bengi adlı vatandaşın vahşice katledilmesinin ardından boynunda asılı bulunan nota rağmen faili meçhul olduğunu savunarak Hükümet'i göreve çağırdı.

Tanrıkulu: PKK'nın infazına 'faili meçhul' dedi

AK PARTİ'NİN SANDIK MÜŞAHİTLİĞİNİ YAPACAKTI

Anadolu Ajansı'nın geçtiği habere göre; 24 Haziran'da AK Parti Doğubayazıt İlçe Teşkilatı tarafından sandık müşahidi olarak görevlendirilen Mevlüt Bengi'den pazar günü haber alamayan ilçe teşkilatı mensupları, yedek sandık müşahidini görev yapacağı okula göndermişti.

CESEDİ ÜZERİNDE NOT BULUNDU

Bengi'nin telefonunun kapalı olması ve kendisinden uzun süre haber alınamamasından şüphelenen yakınları da durumu güvenlik güçlerine bildirmişti.

Bir ihbarı değerlendiren güvenlik güçleri, Bengi'nin cesedini, Yaygınyurt köyü kırsalında elektrik direğine bağlı ve başından silahla vurulmuş halde bulmuştu. Cesedin yanında "2015 yılından beri devletin ajanlığını yaptığı için öldürülmüştür" yazılı not bulunmuştu.

Cesedin yanında "2015 yılından beri devletin ajanlığını yaptığı için öldürülmüştür." yazılı not bulunmuştu.

Ağrı'da PKK'lılar 2 vatandaşı katletti

Tanrıkulu: PKK'nın infazına 'faili meçhul' dedi

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