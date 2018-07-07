Sezgin Tanrıkulu'nun FETÖ'cülerle ilişkisi ortaya çıktı

CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu'nun serbest bırakılması için yoğun baskı yaptığı FETÖ'cü terörist, serbest kalınca direkt Yunanistan'a kaçtı.

Kaçışının ardından Tanrıkulu'na teşekkür videosu hazırlayan FETÖ'cü, CHP'li vekilin kendisine sürekli yardımcı olduğunu dile getirdi.

''GÜNDE 4 KEZ BENİ ARADIĞINI BİLİRİM''

Yunanistan'a kaçan FETÖ'cü kadın, şunları söyledi: "Sağ olsun Sezgin Tanrıkulu, şu zamanda milletvekili olduğunu gösterdi. Birçok mağdurun arkasında durdu. Beni telefonla arayıp, eşimin nerede çalıştığını sordu. 'Sen merak etme, ben süreci takip ediyorum, rahat ol' dedi. Günde 4 kez beni aradığını bilirim. Sezgin Bey'e yardımlarınızdan dolay teşekkür ederiz dediğimde; rahat ol sen dedi. Bir şey yapmadın sen, bunların gücü masum insanlara yetiyor."