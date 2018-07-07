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Sezgin Tanrıkulu'nun FETÖ'cülerle ilişkisi ortaya çıktı

CHP'li Sezgin Tanrıkulu'nun, kaçmaz diyerek kurtardığı FETÖ'cü terörist, Yunanistan'a kaçtı.

Haber Merkezi | 07.07.2018 - 12:32..
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FETÖ ile CHP arasındaki iş birliği günyüzüne çıktı.

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