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Tanrının Gözü bulutsusu fotoğraflandı

Yurt dışında Tanrının Gözü ismiyle bilinen Helix Bulutsusu, Türkiye'nin en karanlık noktası olan Yenişarbademli'nin Melikler Yaylası'ndaki 'Gökyüzü Şenlikleri'nde görüntülendi.

DHA | 28.08.2018 - 11:27..
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Ankara Üniversitesi (AÜ) Astronomi ve Uzay Bilimleri Bölümü'nden emekli öğretim üyesi Prof. Dr. Ethem Derman ve ekibinin gökyüzü gözlemlerinin yapılabileceği en karanlık nokta olarak belirlediği Isparta'nın Yenişarbademli ilçesindeki 1700 rakımlı Melikler Yaylası'nda, 9- 12 Ağustos günlerinde düzenlenen 'Gökyüzü Şenlikleri'nde, 'Tanrının Gözü' olarak bilinen Helix Bulutsusu görüntülendi.

Tanrının Gözü bulutsusu fotoğraflandı

700 IŞIK YILI UZAKLIKTA

Türkiye'nin birçok noktasından gökyüzü meraklıları ve gökbilimcilerin geldiği şenliklere Antalya'dan katılan amatör astro fotoğrafçı Nadir Aybek Ertuğ, 700 ışık yılı uzaklıkta bulunan, yurt dışında 'Tanrının Gözü' olarak adlandırılan Helix Bulutsusu'nu fotoğrafladı.

Tanrının Gözü bulutsusu fotoğraflandı

GÖKYÜZÜNÜN EN POPÜLER CİSİMLERİNDEN

Bulutsunun iyi teleskopla sadece toz bulutu olarak görülebileceğini, fotoğraflarda katman katman yapılan işlemlerle renklendirildiğini belirten Nadir Aybek Ertuğ, "Helix Bulutsusu, 'The Helix' veya 'NGC 7293' olarak da bilinir. Kova Takımyıldızı yönünde yer alan, gezegenimsi bir bulutsu. Karl Ludwig Harding tarafından muhtemelen 1824'ten önce keşfedildi. Bu çalışmayı, 'Yenişarbademli Gökyüzü Etkinliği'nde yaptım. Yurt dışında halk arasında, göze çok benzediği için ve uzayın derinliklerinde olmasından dolayı 'Eye of God' yani 'Tanrının Gözü' olarak adlandırılıyor. Bize 700 ışık yılı, yani 6 bin 600 trilyon kilometre uzaklıkta. Gökyüzü meraklıları arasında da popüler olan bir gök cismidir" diye konuştu.

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