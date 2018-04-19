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Tansiyonu yükselen sürücü ortalığı birbirine kattı

İzmir'de, tansiyonu yükseldiği öne sürülen sürücünün direksiyon kontrolünü yitirdiği otomobil, önündeki 3 otomobile çarparak durabildi.

DHA | 19.04.2018 - 07:28..
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Konak ilçesinde dün saat 13.00 sıralarında, iddiaya göre, sürücüsü tansiyonunun yükselmesi ve fenalaşması nedeniyle 35 EVE 37 plakalı otomobilin direksiyon kontrolünü yitirdi.

Tansiyonu yükselen sürücü ortalığı birbirine kattı

ÖLEN YA DA YARALANAN YOK

Otomobil önce önünde seyreden 45 TA 553 plakalı otomobile çarptı, ardından da İkbal Güzelemres yönetimindeki 35 JN 168 plakalı otomobil ile ana yola çıkan Hüseyin Ünal yönetimindeki 35 T 7776 plakalı taksiye çarparak durabildi. Kazada şans eseri ölen ya da yaralanan olmadı.

Tansiyonu yükselen sürücü ortalığı birbirine kattı

YOL TRAFİĞE KAPATILDI

Olayı gören çevredeki esnaf durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri gönderildi. Kaza sonrasında Mithatpaşa Caddesi araç trafiğine kapandı.

Yaklaşık 45 dakikalık çalışmayla otomobillerin çekicilerle kaldırılmasının ardından, caddede trafik normale döndü.

Kazaya neden olan otomobilin sürücüsü, ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürülürken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Tansiyonu yükselen sürücü ortalığı birbirine kattı



Tansiyonu yükselen sürücü ortalığı birbirine kattı



Tansiyonu yükselen sürücü ortalığı birbirine kattı

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