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Tansu Çiller: Son sözü millet söyler

Eski Başbakan Tansu Çiller ve eşi Özer Uçuran Çiller, oyunu Sarıyer'deki Yeniköy İlkokulu'nda kullandı.

DHA | 24.06.2018 - 12:27..
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Saat 12.00 sıralarında okula gelen Tansu Çiller oyunu kullandı. Sandığa zarfı attıktan sonra basın mensuplarına biğr açıklama yapan Çiller, "Bugün adeta bir bayram havası içerisinde seçim şöleni havasında herkes huzurla sandıklara gidiyor. Bu çok güzel bir şey demokrasimiz, demokrasi kültürümüz açısından güzel bir örnek hayırlı bir resim. Sonuçların ülkemize hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

Çiller seçimden beklentilerinin sorulması üzerine, "Son sözü millet söyler" dedi.

Tansu Çiller eşinin oy kullanmasını beklerken, oyunu kullanmaya gelen bir kişinin küçük çocuğunu sevdi.

Tansu Çiller: Son sözü millet söyler

Tansu Çiller: Son sözü millet söyler

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