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Tansu Çiller: Yaptığım her şey doğruydu demiyorum

Eski Başbakan Tansu Çiller, 90'lı yıllarda Başbakanlık yaptığı döneme ilişkin "“Yaptığım her şey doğruydu demiyorum. Çok gençtik, çok idealisttik" dedi.

Haber Merkezi | 19.06.2018 - 08:51..
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Tansu Çiller: Yaptığım her şey doğruydu demiyorum

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Geçtiğimiz günlerde eski başbakan Tansu Çiller ile İyi Parti lideri Meral Akşener arasında polemik yaşandı. Meral Akşener, Tansu Çiller için "28 Şubat'ta devletin belgelerini ABD'ye sattı" iddiasında bulundu.

AKŞENER'DEN ÇİLLER'E TEPKİ

Çiller daha sonra bu ifadeleri yalanlayan bir yazılı açıklama yaptı. "Kimse benim ismim üzerinden siyasi rant peşinde koşmasın" dedi.

Hürriyet gazetesi yazarı Abdülkadir Selvi, bugünkü yazısında Tansu Çiller ile geçiğimiz Pazar günü Yenikapı'daki AK Parti'nin Büyük İstanbul Mitingi'nde konuştuklarını yazdı.

"YAPTIĞIM HER ŞEY DOĞRUYDU DEMİYORUM"

Selvi köşesinde, Çiller'in 90’lı yıllara döndüğünü söyledi ve şunları yazdı:

" 'Yaptığım her şey doğruydu demiyorum. Çok gençtik, çok idealisttik, birçok şeyi kısa zaman içinde yapmak isterken karşımda çok geniş bir cephe buldum. Çok yoğun yıpratma kampanyaları ile karşı karşıya kaldım.'

"AKŞENER'LE İLGİLİ KONUŞMAK İSTEMEDİ"

Meral Akşener’i Çiller İçişleri Bakanı yapmıştı. Çiller’e, Akşener’i sordum ama konuşmak istemedi."

Tansu Çiller: Yaptığım her şey doğruydu demiyorum

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