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Tanyeli'den DNA açıklaması

Tanyeli, çocuğunun eski eşinden olmadığına karar veren hakime ateş püskürdü.

Haber Merkezi | 12.02.2018 - 10:13..
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Tanyeli'den DNA açıklaması

Ünlü oryantal Tanyeli'nin eski eşi Yusuf Uğur Sadıkoğlu ile arasında 8 yıldır süren ‘babalık davası’ sonuçlanmış ünlü ismin oğlu Taylan’ın Sadıkoğlu’ndan olmadığına karar verilmişti.

"DNA TESTİ YAPILMADI"

Tanyeli'nin avukatı ise karar sonrası açıklama yapt: "Ortada yapılan bir DNA testi yoktur. Verilen karar üst mahkemeye taşınacaktır."

"BEN KİMSEYİ KANDIRMADIM"

DNA testinin olmadığını söyleyen Tanyeli Instagram'dan, "Bu adaletsizliği hakka teslim ediyorum. Yusuf Sadıkoğlu'nu kandırmadım. Ortada zaten bir test yok. Hayat, hak ve hukuk hiç adil değil. Ben yine susacağım, siz isterseniz bu her şeyi çok bilen kimliğinizle beni linç edin" dedi.

Tanyeli'den DNA açıklaması

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