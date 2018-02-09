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Tanyeli'nin 33 yaşındaki oğlu öz babasını arıyor

Tanyeli ile eski eşi Yusuf Uğur Sadıkoğlu arasında 8 yıldır süren ‘babalık davası’ sonuçlandı.

Haber Merkezi | 09.02.2018 - 07:53..
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Kuyumcu Yusuf Uğur Sadıkoğlu, 1990 yılında 5 yaşındayken nüfusuna kaydettirdiği T33 yaşındaki Taylan Sadıkoğlu’nun öz oğlu olmadığını iddia etmişti.

"TANYELİ BENİ KANDIRDI"

Vatan'da yer alan habere göre, 2010 yılında mahkemeye başvurarak, “Tanyeli beni kandırdı. Taylan benim çocuğum değil. DNA testi yapılmasını istiyorum” diye dava açmıştı.

TANYELİ: "ÇOCUK ONDAN" DEMİŞTİ

Tanyeli ise eski eşinin reklam amacıyla yalan söylediğini öne sürerek, “Çocuğun ondan olduğunu çok iyi biliyor” demişti. Aradan 10 yıl geçti ve ‘tanımanın iptali’ davasında karar çıktı.

Mahkeme, Taylan’ın babasının Yusuf Uğur Sadıkoğlu olmadığının tespiti ile soybağının reddine karar verdi.

Tanyeli bir röportajında şunları söylemişti:

“O, 14 yaşında hayatımı mahvetti. Anne olduğumda vücudum bile gelişmemişti. Biz 6 yıl bilfiil beraber yaşadık. Rüştümü ispatlayınca da evlendik. Hiç mi utanmıyor? Yıllar sonra kendi oğluna böyle bir dava açabiliyor? Taylan onun öz oğlu yahu!”

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