Tanzanya'da feribot faciası: 224 ölü

Ukara ve Bugolara adaları arasında çalışan "The MV Nyerere" isimli feribot perşembe akşamı Viktorya Gölü'nde alabora olmuştu.

Viktorya Gölü'nde yaşanan feribot kazasında hayatını kaybeden 224 kişinin defin işlemleri başladı.

Devlet televizyonunun verdiği haberlere göre, kazada hayatını kaybedenler için yapılan cenaze törenine Tanzanya Başbakanı Kassim Majaliwa da katıldı.

4 GÜNLÜK YAS İLAN EDİLDİ

Tanzanya Devlet Başkanı John Magufuli, yaşanan facia sebebi ile ülkede 4 günlük yas ilan etti.

Tanzanya'da feribot faciası

SADECE 40 KİŞİ KURTULABİLDİ

Ulaştırma Bakanı Isaack Kamwelwe, çıkarılan cesetlerden 172’sinin kimliğinin tespit edildiğini, diğer cesetlerin kimliğinin tespit edilmesi için çalışmaların sürdürüldüğünü aktardı.

Kazadan yaklaşık 40 kişi kurtulabildi.

BATAN FERİBOT 100 KİŞİLİK

Yetkililer en fazla 100 kişi kapasiteli feribota kaç kişinin bindiğini ise henüz tespit edemedi.

FİRMA MÜDÜRÜ GÖZALTINDA

Tanzanya Hükümeti Genel Sekreteri John Kijazi, ülke başkanının felaketten sorumlu kişilerin tutuklanması emrini verirken, firmanın müdürü gözaltına alındı.

ARAMA ÇALIŞMALARI BİTİRİLDİ

Savunma Bakanı Venance Mabeyo da kazazedelerin hayatlarından umut kesildiği için arama çalışmalarına son verildiğini duyurdu.

Dün, felaketin üzerinden iki gün geçmesine rağmen feribotun mühendisi olduğu anlaşılan bir kişi kurtarılmıştı.

Devlet Başkanı John Magufuli, ilk raporlara göre, kazanın aşırı yüklenmeden kaynaklandığının anlaşıldığını söylemişti.

LİMANA 50 METRE UZAKLIKTA CAN VERDİLER

Ülkeyi yasa boğan kazanın, feribot, limana sadece 50 metre uzaktayken meydana geldiği bildirildi. Feribottaki çoğu yolcunun yüzme bilmemesi nedeniyle kurtulamadığı tahmin ediliyor.

Ayrıca yolcuların yanı sıra kargo da taşıdığı kaydedilen feribotun, en fazla 100 yolcu kapasitesine sahip olduğu ifade ediliyor.

1996'DA 800 KİŞİ ÖLMÜŞTÜ

Kapasitesinden fazla yolcu taşıyan ve bakımsız halde seyahat eden deniz araçları, ülkede daha önce de büyük facialara yol açmıştı.

1996'da 800'den fazla kişi yine Viktorya Gölü'ndeki feribot kazasında, yaklaşık 200 kişi de 2011'de Zanzibar yakınlarındaki kazada yaşamını yitirmişti.