Tanzanya'da safari turunda cipe çita girdi

ABD'li turist Britton Hayes, tatil için gittiği Tanzanya'da safari yapmak istedi ve neredeyse hayatının şokunu yaşayabilirdi.

Safari turunda cipe çita girdi İZLE



VAHŞİ ÇİTA ARABAYA GİRDİ

Safari yapmak için bir araya gelen turist grubunu taşıyan cipe vahşi bir çita girdi. O anlar ise Hayes tarafından anbean kaydedildi.

ÇİTA ZARAR VERMEDEN ÇIKTI

Tur rehberinin yönlendirmesiyle çitayla göz göze gelmeyen ve ani hareket yapmayan ABD'li turist Britton Hayes'in korku dolu anları kaydedildi. İçeride bir süre kalan çita hiç kimseye zarar vermeden araçtan çıktı.