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Tanzanya’da Türk usulü sünnet düğünü

Türkiye'nin Tanzanya Darüsselam Büyükelçisi Ali Davutoğlu’nun eşi Yeşim Meço Davutoğlu himayesinde kurulan Aşure Vakfı Yetimhanesi'ndeki 40 çocuk için sünnet düğünü yapıldı.

AA | 03.07.2018 - 00:28..
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Aşure Vakfı Yetimhanesi fahri başkanlığını yürüten Türkiye'nin Tanzanya Darüsselam Büyükelçisi Ali Davutoğlu’nun eşi Yeşim Meço Davutoğlu, kendi tasarımı çantaların satışından elde edilen gelirle yapılan düğünde çocuklar, Türk usulü sünnet kıyafetleri giydi.

Tanzanya’da Türk usulü sünnet düğünü

Palyaço gösterileri eşliğinde eğlenen çocuklara çeşitli ikramlarda bulunuldu. Sünnet düğününde yöre halkı da çocukları yalnız bırakmadı.

Türkiye’den gelen hediyelerin dağıtımının ardından çocuklara yemek verildi.

Çocuklar, Büyükelçi Ali Davutoğlu ve eşine teşekkür etti.

Tanzanya’da Türk usulü sünnet düğünü

Törene, Nil Eğitim ve Yardımlaşma Derneği (NEYAD) Başkan Yardımcısı Sidre Diptaş Bali, Aşure Vakfı yönetim kurulu üyeleri ve Tanzanya Gençler Futbol Ligi şampiyon takımı da katıldı.

Tanzanya’da Türk usulü sünnet düğünü

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