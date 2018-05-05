Tapu harcında oran düşürüldü

Ev satın alanları kara kara düşündüren ödemelerden biri de tapu harcıydı. 300 bin liralık bir evin ortalama tapu harcı 12 bin liraydı.

Düzenlemenin hayata geçmesiyle gelen indirimle, şimdi ev alanların cebinden daha az para çıkacak.

BİNDE 20 YERİNE 15 OLDU

Bakanlar Kurulu Kararnamesi ile tapu harcında oran 31 Ekim'e kadar binde 20 yerine 15 oldu.

Geçtiğimiz sene Mart ayında Bakanlar Kurulu Kararı ile başlayan ve 30 Eylül 2017 tarihinde sona eren tapu harcı indirimi 2018'de de geldi. Ev ve işyeri almak isteyen milyonlarca kişinin beklediği indirim bugünkü Resmi Gazete'de yer aldı.

KONUTTA KDV İNDİRİMİ

Konutta KDV oranı da yine 31 Ekim 2018 tarihine kadar yüzde 18'den yüzde 8'e indirildi.

BUGÜN YÜRÜRLÜĞE GİRDİ

193 Sayılı Gelir Vergisi Kanununun 23 üncü Maddesinin Birinci Fıkrasının (16) Numaralı Bendi Kapsamında İstisna Tutarının Hesabında Dikkate Alınacak Oranın Tespiti, 213 Sayılı Vergi Usul Kanununun Geçici 30 uncu Maddesi ile 3065 Sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun Geçici 39 uncu Maddesi Kapsamına Giren ve Sanayi Sicil Belgesini Haiz Mükelleflerce Münhasıran İmalat Sanayiinde Kullanılmak Üzere İktisap Edilecek Makina ve Teçhizatın Belirlenmesi, Bazı Tapu İşlemlerinden Alınacak Harç Nispetinin Yeniden Belirlenmesi ile Bazı Malların Katma Değer Vergisi Oranlarının ve Özel Tüketim Vergisi Tutarlarının Yeniden Tespiti Hakkında Karar bugün yürürlüğe girdi.

YALNIZCA KONUT VE İŞYERLERİ İÇİN GEÇERLİ

Karar ile bazı tapu işlemlerinden alınacak harç nispeti ile bazı malların katma değer vergisi oranları ve özel tüketim vergisi tutarları yeniden belirlendi.

Tapu harçlarında yapılan indirim yalnız konut ve işyerleri için geçerli kılındı. Ancak arsa ve arazilerin tapu harçları indirim kapsamına alınmadı.

KAT İRTİFAKI DA DAHİL

Alınan karar ile tapu harcı konut ve işyerleri için binde 20'den binde 15'e düşürüldü. İndirim kapsamına kat irtifakı tesis edilmiş olanlar da karara dahil edildi.

SON GÜN 31 EKİM

Tapu harcı indirim uygulaması alınan karar ile 31 Ekim 2018 tarihine kadar geçerli olacak. 31 Ekim'de yapılan konut ve işyeri alım satım işlemlerinde de binde 15 oranı ile harç tahsil edilecek. Ancak 1 Kasım itibari ile herhangi bir uzatma kararının gelmemesi halinde eski oranlar geçerli olacak.

250 BİN LİRALIK EVDE 2 BİN 500 LİRA İNDİRİM

Örneğin satış bedeli 250 bin TL olan bir daire için kanunda belirtilen binde 20 oranına tekabül eden 5 bin lirayı alıcı ve satıcı ayrı ayrı üzere ödüyordu. Böylece toplamda 10 bin lira harç ödemesi yapılıyordu.

31 Ekim'e kadar aynı değerde bir ev için ödenecek toplam harç alıcı 3 bin 750, satıcı 3 bin 750 olmak üzere 7 bin 500 TL olarak hesaplanıyor. Böylece toplamda 2 bin 500 TL alıcı ve satıcının cebine kalıyor.