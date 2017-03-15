Tapu harçlarında indirim

Bakanlar Kurulu, banka ve finansman şirketleri dışında yurtdışından sağlanan kredilerde Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu (KKDF) kesintisini, vadesi bir yıla kadar olanlarda yüzde 1 olarak belirlerken bir yıldan uzun vadeli kredilerde sıfırladı.

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yer alan konuya ilişkin Bakanlar Kurulu kararına göre, söz konusu karar fiduciary işlemleri kapsamıyor.

30 EYLÜL'E KADAR İNDİRİM

Aynı kararda yer alan diğer bir maddeye göre, tapu işlemleri üzerinden yüzde 0.20 nispetinde alınan tapu harcı, konut ve işyerleri için 30 Eylül'e kadar yüzde 0.15 olarak uygulanacak.

DAMGA VERGİSİ ORANI SIFIRLANDI

Kararın damga vergisi ile ilgili düzenlemesiyle de yüzde 0.94 olarak uygulanan kat karşılığı veya hasılat paylaşımı inşaat sözleşmeleri, yapı müteahhitleri ile alt yükleniciler arasında düzenlenen inşaat taahhüt sözleşmeleri ile danışmanlık hizmet sözleşmeleri ve yapı denetimi hizmet sözleşmelerinden alınan damga vergisi oranı sıfırlandı.