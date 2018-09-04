Tapu memuru 20 milyonluk sahtekarlığı engelledi

Şehitkamil ilçesi Beylerbeyi Mahallesi’ndeki 77 dönümlük arazinin satış işlemleri için Gaziantep Tapu Kadastro 13. Bölge Müdürlüğüne bağlı Şehitkamil Tapu Müdürlüğüne başvuran 4 kişi, kurumda ilgili memura gereken evrakı teslim etti.

DOLANDIRICILARI OYALAYIP POLİS ÇAĞIRDILAR

İsmi açıklanmayan tapu memurları ise yaptıkları incelemelerde sunulan kimlik ve vekalet belgesinin sahte olduğunu fark etti.

İhbar üzerine harekete geçen polis ekipleri, tapu memurlarının oyaladığı M.T., H.G., B.Ö.B. ve A.Ö. isimli şahısları yakaladı.

Başkasına ait arazileri üçüncü şahıslara satmaya çalıştıkları ileri sürülen şahıslar, gözaltına alınarak emniyete götürüldü.