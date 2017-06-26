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Tapuda yeni dönem start alıyor

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, e-arşiv dönemini başlatıyor.

26.06.2017 - 11:43
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  2. Emlak

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, hayata geçireceği e-arşiv dönemiyle birlikte gereksiz  arşiv yığınlarının önüne gececek.

Tapuda yeni dönem start alıyor

BİLGİYE KOLAY VE SAĞLIKLI ERİŞİM SAĞLANACAK

Digital ortamda taranan bilgi ve belgeler bu yöntemle depolanacak. Bu bilgilere her an daha kolay ve sağlıklı bir şekilde ulaşılacak.

Tapuda yeni dönem start alıyor

"PRATİK VE ÇAĞDAŞ BİR YOL İZLENECEKTİR"

TGM Trend Gayrimenkul Genel Müdürü Hakan Erilkun konuyla ilgili bir açıklamayaparak, "Tapu dairelerinde özellikle geçmiş kayıtlara ulaşmak uzun zaman alıyor. Bu da işlemlerin onay prosedürüyle beraber uzamasına, bazen günler almasına neden oluyor. E-arşivleme yoluyla tüm belgelerin depolanması hem belgelerin sağlıklı tutulması hem de bilgilerin korunması ve bilgiye ulaşım anlamında büyük rahatlık sağlayacak. Ayrıca çok daha pratik hem de çağdaş bir yol izlenecektir.”

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