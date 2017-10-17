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'Tapulu arazim' dedi yola duvar ördü

Erzurum'da kendi arsaları olduğu gerekçesiyle karayoluna duvar ören Salih Ümit, "Belediye para verirse bizde duvarı yıkar yolu açarız" dedi.

17.10.2017 - 10:08
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Erzurum'un Yakutiye ilçesinde 'tapulu arazim' diyen Salih Ümit, belediyenin 15 yıl önce açtığı karayolunu briketle duvar ördürerek kapattı.

'Tapulu arazim' dedi yola duvar ördü

"PARAYI VERİRLERSE AÇARIZ"

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine giden polislere tapuyu gösteren Nafiz Çakar, "Burası yeğenim Salih Ümit'e ait. Kendisi İzmir'de yaşıyor. Benden yolu kapatmamı istedi. Briket alıp ulıp bir ustaya duvar ördürdüm. Belediye para verirse bizde duvarı yıkar yolu açarız" dedi. Tapuyu gören polis yapabilecekleri birşey olmadığını anlaşınca geri dönmek zorunda kaldı.

'Tapulu arazim' dedi yola duvar ördü

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