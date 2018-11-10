1 Şişli Camii'nde Atatürk için mevlit okutuldu Türkiye Hafızlar ve Mevlithanlar Cemiyeti tarafından vefatının 80. yılında Atatürk ve şehitlerimiz için okutuldu.

2 Trabzon'da PKK sığınağına operasyon Trabzon Tonya'da PKK'lı teröristlere ait içinde tuvalet ve banyonun da olduğu 12 metrekarelik sığınak ve toprağa gömülü gıda ve yaşam malzemeleri ele geçirildi.

3 10 ayda 3 milyondan fazla sürücüye trafik cezası kesildi 2018’in 10 aylık döneminde polis ve jandarma bölgesinde trafik ekiplerince 3 milyon 307 bin 698 sürücüye trafik cezası kesildi.

4 Tarhana çalan hırsız Kahramanmaraş'ta hırsızlık için girdiği apartmanda değerli eşya bulamayan 23 yaşındaki Alparslan E. merdiven boşluğundaki bir kutu tarhanayı çaldı.

5 Atatürk ve kitap sevgisi Mustafa Kemal Atatürk’ün aramızdan ayrılışının 80. Yılını, kitaplara duyduğu sonsuz sevgi ve öğrenme, öğretme çabasına sonsuz saygımızla anıyoruz…

6 Katar'da Kur'an Botanik Bahçesi kuruldu Katar'ın başkenti Doha'da kurulan manevi ve bilimsel kavramların iç içe geçtiği bir atmosfere ev sahipliği yapan Kur'an Botanik Bahçesi'nde 'Kuran-ı Kerim ve hadislerde adı geçen bitkiler' bulunuyor.