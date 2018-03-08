tarih dergi 100. sayısıyla okurlarını selamlıyor

Türkiye’nin en uzun soluklu tarih dergilerinden #tarih, 100. sayısına ulaştı.

2009 başından bu yana aylık olarak yayımlanan dergi, Türk ve dünya tarihinden hadiseleri, uzmanların yazıları eşliğinde, belgeler, fotoğraflar ve popüler bir anlayışla okura yansıtıyor.

YAŞARKEN YAZILAN TARİH

Bu ayki sayısında geçen dokuz yıl içerisinde yayımlanan ve ciddi ilgi gören kapak konularını, içeriklerini veren dergi, "bugün anlamak için" ilkesiyle, "yaşarken yazılan tarih" anlayışıyla hazırlanıyor.

FARKLI BAKIŞ AÇILARI, ZENGİN İÇERİK

Şimdiye dek Yenikapı kazılarından Oğuz Atay’a, Büyük İskender’den Kanuni’ye, İslam tarihinden Güneydoğu gazilerine, Rus Devrimi’nden Çanakkale’ye, Orhun Yazıtları’ndan Dersim olaylarına, beynin tarihinden polisiye romana, Gezi hadiselerinden 15 Temmuz’a birçok farklı konuyu sayfalarına taşıyan #tarih dergi; farklı bakışaçılarına sahip tarihçi-yazar ekibini biraraya getirmesiyle de yayın dünyasında özel bir yere sahip.

İŞTE ÖNE ÇIKAN BAŞLIKLAR

Dergi, bu ayki sayısı yine biribirinden farklı konu ve başlıklarla okurlarına tarih bilinci aşılıyor.

100'üncü sayısında derginin öne çıkan başlıkları...

"Işık Doğu’dan yükseldi sanat Anadolu’dan..." Temmuz 2014 sayısında yer alan Casim Avcı, Ahmet Karamustafa, Hayri Fehmi Yılmaz ve Enis Batur tarafından hazırlanan Anadolu’nun öncü Müslümanları kapak dosyası bu ay #tarih Fevkalade Nüsha 100. sayıda.

"Efsanelerden tarihe İlyada ve Troya hikayesi" Barry Strauss’un kaleminden Temmuz 2011 sayısının ilgi çeken konusu bu ay #tarih Fevkalade Nüsha 100. sayıda.

KEYİFLE OKUYACAKSINIZ

99 sayıdan seçmelerle oluşturulan koleksiyonluk özel sayıyı bayinizden istemeyi unutmayın.

Ergül Tosun

Kitap sayfası için iletişim: [email protected]