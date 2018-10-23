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Tarih dersini antik şehirde işlediler

Antalya'da 9’uncu sınıf öğrencileri, tarih dersini Geç Klasik, Helenistik ve Roma İmparatorluğu dönemlerinin izlerini taşıyan Perge Antik Kenti'nde tarihi mirası gezerek gerçekleştiriyor.

AA | 23.10.2018 - 09:18..
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Birçok uygarlığa ev sahipliği yapan ve kalıntılarını bugünlere taşıyan Antalya, barındırdığı antik mekanlarıyla tarihe ışık tutuyor.

Bu tarihi mirası gelecek kuşaklara aktarmak isteyen Antalya Valiliği, 9’uncu sınıf öğrencilerinin tarih derslerini 2018 Perge Yılı etkinlikleri kapsamında Perge'de yapmaları yönünde uygulama başlattı.

ANTİK KENTE DERS

İlk olarak Antalya Vali Yardımcısı Nurettin Ateş'in başkanlığındaki heyet ve Aksu Anadolu Lisesi 9’uncu sınıf öğrencileri tarih dersini Perge Antik Kenti'nde gerçekleştirdi. Antalya Müze Müdürü Mustafa Demirel, öğrencilere Perge'nin tarihi hakkında bilgi verdi.

Tarih dersini antik şehirde işlediler

GEZEREK ÖĞRENİYORLAR

Antalya Milli Eğitim Müdürü Yüksel Arslan, gazetecilere yaptığı açıklamada, öğrencilerin sınıf içerisinde değil, sahada antik şehirleri gezerek, ders görmelerinin daha yararlı olacağını belirtti.

Tarih dersini antik şehirde işlediler


"ÇOK KIYMETLİ BİR UYGULAMA"

Artık eğitimin dört duvar arasında yapılan ve sınavlarla tamamlanan bir süreç olmadığına işaret eden Arslan, "Öğrencilerimiz bizzat tarihi ve kültürel mekanları tanıyorlar, derste işlemiş oldukları konuları bizzat yerinde inceliyorlar, görüyorlar. Eğitimin kalıcılığı, etkisi ve tarihten alacakları ilham açısından bu uygulamanın çok önemli ve kıymetli olduğunu düşünüyoruz" dedi.

Tarih dersini antik şehirde işlediler

ÖĞRENCİLER MEMNUN

Aksu Anadolu Lisesi 9. sınıf öğrencisi Ece Dalkıran, Antalyalı olmasına rağmen ilk defa Perge'ye geldiğini söyledi.

Perge'de gördüğü mimari yapıdan çok etkilendiğini dile getiren Dalkıran, "Mimari yapısı yüzyıllar geçmesine rağmen çok hoş ve göz kamaştırıcı duruyor. Hiçbir olanakları olmadan bu mimari yapıları yapmaları ve bize bırakmaları çok güzel. Görmeye ve gezilmeye değer bir alan. Benim çok ilgimi çekti" diye konuştu.

Tarih dersini antik şehirde işlediler

UNESCO LİSTESİNDE

Geç Klasik, Helenistik ve ağırlıklı olarak Roma İmparatorluk dönemlerinin izlerini taşıyan 5 bin yıllık antik kent, şehir merkezinin 17 kilometre doğusunda, Aksu ilçesinde yer alıyor.

Geçmişi M.Ö. 3 bin yılına kadar uzanan Perge, sadece bölgenin değil, Anadolu'nun en düzenli Roma dönemi kentlerinden biri olarak biliniyor.

Mimarisinin yanında mermer heykeltıraşlığı ile de ünlü kentte, 1946'dan beri yürütülen kazılar sonucu şehir merkezinin önemli anıtsal yapıları gün ışığına çıkarıldı. Bu heykel buluntuları sayesinde Antalya Müzesi dünyanın en zengin Roma Dönemi heykel müzelerinden birisi olma özelliğini kazandı.

2009'dan beri UNESCO Dünya Miras Geçici Listesi'nde yer alan antik kentteki bugün birçoğu ayakta duran tiyatro, stadyum, hamamlar, anıtsal çeşmeler ve agora ziyaretçilerin ilgisini çekiyor.

Tarih dersini antik şehirde işlediler


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