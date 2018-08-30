Tarih merakı 60'ında üniversiteli yaptı

Kahramanmaraş'ta öğretmenliğe başlayan ve 45 yıl sonra emekli olan Aynur Kaçıra, emekliliğinde birçok geziye katılıp tarihi ve turistik yerleri gezmeye başladı.

Gezilerde gördüğü eserler hakkında daha detaylı bilgi sahibi olmak isteyen Aynur Kaçıra, 60 yaşında arkeoloji okumaya karar verip, üniversite sınavına girdi.

STAJ YAPMAYA BAŞLADI

Sınavda iyi bir puan aldıktan sonra tek tercih olarak Mersin Üniversitesi Arkeoloji Bölümünü seçen Aynur Kaçıra, ilk yıl okuldaki başarısının ardından üst sınıfın da derslerini almaya başladı.

3 YILDA BİTİRMEYİ HEDEFLİYOR

Bu yıl son sınıfı okuyacak olan ve 4 yıllık okulu 3 yılda bitirme başarısı göstermeyi hedefleyen Aynur Kaçıra, zorunlu olmamasına rağmen, 20'li yaşlardaki 2 sınıf arkadaşıyla milattan önce 7 binli yıllara uzanan geçmişiyle dikkati çeken Mersin'deki Yumuktepe Höyüğü'nde staj yapıyor.

"BANA NE İŞİN VAR BURADA DİYENLER DE OLDU"

Aynur Kaçıra, yıllarca öğrencilere eğitim verdikten sonra kendisinin öğrenci olduğunu söyledi. Kaçıra, sınıf arkadaşlarının da okula başladığı ilk zamanlar durumunu yadırgadıklarını ancak zamanla alışıp birlikte etkinlikler yapmaya başladıklarını söyledi.

"TEK TERCİHİMİ KAZANDIM"

Bilinçli bir gezgin olmayı istediğini aktaran Kaçıra, "Bilerek gezmek istedim. Onun için arkeoloji okumaya karar verdim. Tek tercihim arkeolojiydi ve kazandım." dedi.

"ANNEANNE HEYKEL BULDUN MU"

Aynur Kaçıra, evli olduğunu, 2 çocuğu, 1 torunu bulunduğunu belirterek, "Torunum beni her gün arıyor. 'Kazıda ne buldun?' diyor. Daha 1-2 seramik parçası buldum deyince de 'Anneanne heykel buldun mu?' diyor. Benim mitolojik konular anlatmamı çok seviyor." ifadelerini kullandı.