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Milyoner'de Castro'nun ölümünü bilmeyen tarih öğretmeni

Tarih öğretmeni, "Geçtiğimiz günlerde hayatını kaybeden Latin Amerikalı lider kimdir" sorusunda joker kullandı, ancak yine bilemedi.

Detay Haber | 27.12.2016 - 12:22
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Milyoner'de Castro'nun ölümünü bilmeyen tarih öğretmeni

Selçuk Yöntem'in sunduğu Kim Milyoner Olmak İster programında, yarışma sırasında 12 yıllık bir tarih öğretmenine “1976-2008 arası devlet başkanı olan ve geçtiğimiz günlerde hayatını kaybeden Latin Amerikalı lider kimdir?” sorusu soruldu.

'CASTRO' YERİNE 'CHE' DEDİ, ONU DA 'ŞE' DİYE OKUDU

Che Guevara’yı da Fidel Castro’yu da tanıdığını belirten öğretmen, cevap olarak ise “Che Guevara” dedi. Ancak sorunun doğru cevabı Fidel Castro olacaktı. Bunun üzerine tarih öğretmeni "Yanlış cevabı verdiğimi biliyorum, heyecanlandım" dedi.

Milyoner'de Castro'nun ölümünü bilmeyen tarih öğretmeni VİDEO

Milyoner'de Castro'nun ölümünü bilmeyen tarih öğretmeni

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