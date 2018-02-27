Tarih Uzun Çarşı’da restorasyon çalışmaları sürüyor

Yapılan çalışmalarla çarşının tarihi özelliğini de koruyarak hizmet vereceğini ifade eden Belediye Başkanı Yaşar Bahçeci, tarihi çarşının dokusunun nitelikli şekilde devam edeceğini söyledi.

TARİHİ DEĞERLER YENİDEN CANLANACAK

Belediye Başkanı Yaşar Bahçeci açıklamasında,"Uzun Çarşı Sokak ve Cephe Düzenleme Projemiz ile 107 adet yapının cephe yenilemesi, üst örtü projesi ve sokakların zemin iyileştirilmesi devam ediyor. Bu proje için Kalehöyük alanının etrafını saran uzun çarşı sokağı ve yeni 1. çarşı sokağı boyunca karşılıklı yer alan 415 metre uzunluğundaki alanda sokak ve cephe düzenleme projesi bittiğinde tarihi değerlerimiz yeniden canlanacak." dedi.