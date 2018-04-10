Tarihe meydan okuyan yapı: Yeşil Sütun

İstanbul, dünya kültür hayatındaki yeri tartışılmaz. Birçok medeniyete ev sahipliği yapan İstanbul'un tarihi eserleri turizm açısından zenginlik kaynağı. Osmanlı İmparatorluğu'nun 600 yıllık ömründe bize miras kalan pek çok değerli eser mevcut.

Çağları aşan Mimar Sinan gibi bir sanat adamını yetiştiren Osmanlı Devleti'nde kültürel ve sanatsal yapılar ilk günkü gibi sağlamlıklarıyla varlıklarını devam ettiriyorlar.

TARİHİN SESSİZ TANIĞI

İstanbul'un 2010'da Dünya Kültür Başkenti olmasını bütün bu argümanlarla açıklayabiliriz. Önemli Osmanlı padişahları arasında yer alan ve dönemi Muhteşem Yüzyıl olarak tarihe geçen Kanuni Sultan Süleyman'ın Mimar Sinan'a özel olarak yaptırdığı yeşil sütunlar, 470 yıldır tarihin sessiz tanığı olarak varlığını sürdürüyor.

YEŞİL SÜTUN'UN HİKÂYESİ

Osmanlı döneminde ise Kanuni Sultan Süleyman, Mimar Sinan'dan İstanbul'un merkezini tespit etmesini ve bu noktaya oğlu Şehzade Mehmet için bir cami inşa etmesini istedi.

Suriçinde ölçüm yaparak İstanbul'un tam ortasının burası olduğunu tespit eden Mimar Sinan, buraya yeşil sütun koydu.

Eskiden daha uzun olan ve bulunduğu yerde dönerek hareket eden yeşil sütun, bugün yol seviyesinin yükselmesinden dolayı bu özelliklerini kaybetti.