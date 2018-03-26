Tarihe tanıklık: Anadolu'da çekirge istilaları

Çekirge istilaları, tarihimizin bir parçası. Görenlerin kara bulutların kapladığı zamanlardaki gibi gökyüzünü kararttığını dile getirdiği çekirge sürüleri, öylesine ürkütücüymüş ki, görüldüğü yerde bütün ekinleri yok edermiş. Bu istilaların sonucu Anadolu toprakları ve halkı için her zaman ağır olmuş…

(Doç. Dr. Sevilay Özer)

ANADOLU’DA GÖRÜLEN ÇEKİRGE İSTİLALARI VE HALK ÜZERİNDEKİ ETKİSİ

Yazar Doç. Dr. Sevilay Özer, 1914-1945 yılları arasında Anadolu’da yaşanan çekirge istilalarını ve halkın yaşadığı zorluklara yer verdiği kitabında, toplumun hafızasından silinmeyecek derin yaralarını aktarmış.

Geçimini topraktan sağlayan köylü, istila sebebiyle ekinlerini, dolayısıyla geçim kaynağını kaybediyordu. Üretimdeki azalma ülke genelinde iş ve beslenme sıkıntısı demekti. Özellikle I. Dünya Savaşı döneminde, çekirgeler, halkın gözünde kıtlığın diğer adı olmuştu. Yaşam koşulları zorlaşan köylüyü daha da zor günler bekliyordu.

Halk da çözümü göç etmekte buldu. Çaresizlikleri içlerinde öyle büyütmüştü ki, çekirgeler, türkülere, halılara işlenen motiflere dönüştü zamanla. Yine de İnsanoğlu acısını yüzyıllar boyunca en çok gönlüne işledi.

Anadolu'da Görülen Çekirge İstilaları ve Halk Üzerindeki Etkisi (1914-1945)

Sevilay Özer

Türk Tarih Kurumu

S.: 247

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