taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
117.424
USD
3,9788
EURO
4,9391
ALTIN
172,46
PETR
69,7500

Tarihe tanıklık: Anadolu'da çekirge istilaları

Çok eski zamanlardan beri Anadolu’da yaşanan çekirge istilalarını konu alan bu kitapla 1914-1945 yılları arasındaki tarihe tanıklık edeceksiniz.

Özel Haber | 26.03.2018 - 13:26..
  1. Haberler
  2. Kitap

çekirge istilaları

Çekirge istilaları, tarihimizin bir parçası. Görenlerin kara bulutların kapladığı zamanlardaki gibi gökyüzünü kararttığını dile getirdiği çekirge sürüleri, öylesine ürkütücüymüş ki, görüldüğü yerde bütün ekinleri yok edermiş. Bu istilaların sonucu Anadolu toprakları ve halkı için her zaman ağır olmuş…

Tarihe tanıklık: Anadolu'da çekirge istilaları

(Doç. Dr. Sevilay Özer)

ANADOLU’DA GÖRÜLEN ÇEKİRGE İSTİLALARI VE HALK ÜZERİNDEKİ ETKİSİ

Yazar Doç. Dr. Sevilay Özer, 1914-1945 yılları arasında Anadolu’da yaşanan çekirge istilalarını ve halkın yaşadığı zorluklara yer verdiği kitabında, toplumun hafızasından silinmeyecek derin yaralarını aktarmış.

Geçimini topraktan sağlayan köylü, istila sebebiyle ekinlerini, dolayısıyla geçim kaynağını kaybediyordu. Üretimdeki azalma ülke genelinde iş ve beslenme sıkıntısı demekti. Özellikle I. Dünya Savaşı döneminde, çekirgeler, halkın gözünde kıtlığın diğer adı olmuştu. Yaşam koşulları zorlaşan köylüyü daha da zor günler bekliyordu.

Halk da çözümü göç etmekte buldu. Çaresizlikleri içlerinde öyle büyütmüştü ki, çekirgeler, türkülere, halılara işlenen motiflere dönüştü zamanla. Yine de İnsanoğlu acısını yüzyıllar boyunca en çok gönlüne işledi.

Tarihe tanıklık: Anadolu'da çekirge istilaları

Anadolu'da Görülen Çekirge İstilaları ve Halk Üzerindeki Etkisi (1914-1945)

Sevilay Özer

Türk Tarih Kurumu

S.: 247

Kitabı satın almak için tıklayınız: nobelkitap

Damla Karakuş

[email protected]

 

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
İlginizi Çekebilir
Büyük düşünme rehberi: Yaratıcı Düşünme Sanatı
İnsanoğlunun yaratıcılık yönünü geliştirerek kendine ve işine nasıl yön vereceğini, toplumu nasıl dönüştürebileceğini bu kitapta okuyabilirsiniz.
Hasan Ali Toptaş’tan yazmak üzerine öneriler
Şiirsel anlatımı ve derinlikli ifadeleriyle ilgi uyandıran romancı Hasan Ali Toptaş’tan yazmak üzerine öneriler…
2018'in 'kitap kurtları' belirlendi
Kültür ve Turizm Bakanlığı, 'okumanın yaşı yok' dedirten 7 ile 64 yaş arasındaki 8 'kitap kurdu'nu ve farklı hikayeleriyle yaşamları belgesele konu edilen 4 'sıra dışı okur'u belirledi.
5. Siirt Kitap Fuarı başlıyor
Güneydoğu'nun en istikrarlı kitap fuarı, kapılarını 27 Mart Salı günü kitapseverlere açıyor.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Afrin'de YPG hedeflerinin tankla vurulduğu an

Afrin'de YPG hedeflerinin tankla vurulduğu an

45
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan bürokratlara ayar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan bürokratlara ayar

104
Irak ordusu Sincar'da konuşlandı

Irak ordusu Sincar'da konuşlandı

97
TSK, Tel Rıfat için geri sayıma geçti

TSK, Tel Rıfat için geri sayıma geçti

37
Türk askerinden kaçan Yunan bakandan küstah sözler

Türk askerinden kaçan Yunan bakandan küstah sözler

244
Avusturya Başbakanı Kurz: Türkiye'nin AB'de yeri yok

Avusturya Başbakanı Kurz: Türkiye'nin AB'de yeri yok

95
Akşener hem milliyetçileri hem Kemalistleri kaybetti

Akşener hem milliyetçileri hem Kemalistleri kaybetti

116
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM