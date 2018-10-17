Tarihe tanıklık eden müzeler ziyaretçilerini ağırlıyor

Gaziantep'te en çok ilgiyi yaklaşık 7 yıl önce 30 bin metrekarelik alanda hizmete açılan Zeugma Mozaik Müzesi çekiyor.

ÖNEMLİ ESERLER SERGİLENİYOR

Alanında dünyanın en büyükleri arasında yer alan ve Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülü'ne sahip müzede, Çingene Kızı, Mars heykeli, Roma dönemine ait çeşmeler ve Fırat Nehri kenarındaki villalarda bulunan mozaikler sergileniyor.

HAMAMDAN MÜZE

Gaziantep mutfak kültürünün anlatıldığı Emine Göğüş Mutfak Müzesi de kenttin gastronomi çeşitliliğine ışık tutuyor.

Osmanlı hamam mimarisi ve kültürünün en güzel örneklerinden birisi olan ve Lala Mustafa Paşa tarafından 1577 yılında yaptırılan, Büyükşehir Belediyesince 2015'te restorasyonu yaptırılarak müzeye dönüştürülen Hamam Müzesi ise ziyaretçilerine farklı bir atmosfer sunuyor.

ZİYARETÇİLERDEN YOĞUN İLGİ

Gaziantep Hayvanat Bahçesinde yer alan Zooloji ve Doğa Müzesinde de hem nesilleri tükenen, hem de varlıklarını sürdüren vahşi hayvanlar dondurularak tanıtılıyor.

MÖ 1700'lü yıllarda yaşamış, 4,5 metre boyundaki mamut ve gergedanın yanı sıra balinanın atası dorudon, dinozor ailesi öncülerinden tyrannosaurus, kılıç dişli kaplan dimetrodon gibi birçok nesli tükenmiş hayvan iskeletinin yer aldığı müze, ziyaretçilerin ilgisini çekiyor.



