Tarihi Asur Kalesi ve Kral Mezarları ışıklandırılacak

İçişleri Bakanlığınca kanun hükmünde kararname (KHK) kapsamında görevlendirme yapılan Diyarbakır'ın Eğil Belediyesi, Asurlular zamanında yapıldığı tahmin edilen Eğil Kalesi ve Kral Mezarlarını ışıklandırmak için çalışma başlattı.

IŞIKLANDIRMANIN MALİYETİ 300 BİN LİRA

Eğil Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, tarihi Eğil Kalesi ve Kral Mezarları'nda ışıklandırma yapılması amacıyla hazırlanan proje, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunca onaylandı.

Işıklandırmanın ardından güzel bir görünüme kavuşacak olan Asur Kalesi ve Kral Mezarları projesi için 300 bin lira ödenek ayrıldı.



Eğil Belediye Başkan Vekili Kaymakam Kürşad Atak, Diyarbakır'ın tarihi ve turistik açıdan turizm cenneti olan Eğil'in kültür varlıklarını korumak için çaba gösterdiklerini söyledi.