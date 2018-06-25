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Tarihi Bulduk Camii restore ediliyor

İzmit Belediyesi tarafından yok olmaya yüz tutmuş tarihi Bulduk Camii restore ediliyor.

İHA | 25.06.2018 - 10:59..
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Şimdiye kadar onlarca cami, konak, çeşme, hamamın restorasyonunu gerçekleştiren İzmit Belediyesi’nce Bulduk köyündeki tarihi bir camii de restore ediliyor.

150 YILLIK CAMİİ

Belediye Başkanı Dr. Nevzat Doğan’ın talimatıyla başlatılan restorasyon çalışmasının birkaç ay içinde tamamlanması planlanıyor. İzmit merkeze yaklaşık 40 kilometre uzaklıktaki Bulduk Köyü’nde en az 150 yıllık olduğu tahmin edilen tek katlı ahşap camiinin önce projesi hazırlandı.

Tarihi Bulduk Camii restore ediliyor

ÇALIŞMALARA BAŞLANDI

Anıtlar Kurulu’nca proje onaylandıktan sonra restorasyon çalışmasına başlandı. Yaklaşık 450 bin liraya ihale edilen projeye göre ahşap yığma tuğla yapı aslına uygun olarak restore ediliyor. Yapının zemin katında asma kat olarak kadınlar mahfili de yer alıyor.

Tarihi Bulduk Camii restore ediliyor

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