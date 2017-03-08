Tarihi buluşa Türk bilim kadınından imza

Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Histoloji ve Embriyoloji Anabilim Dalı Araştırma Görevlisi Berna Sözen'in, Cambridge Üniversitesinde doğal bir fare embriyosuna çok benzeyen yapay bir yapı oluşturan ekipte yer aldığı bildirildi.

Akdeniz Üniversitesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, aralarında bir Türk bilim insanının da bulunduğu, Cambridge Üniversitesinden bir ekip, biyolojik materyal kullanarak doğal bir fare embriyosuna çok benzeyen bir yapı oluşturmayı başardı.

Profesör Magdalena Zernicka-Goetz'in yürütücülüğünü yaptığı çalışmada, Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Histoloji ve Embriyoloji Anabilim Dalında Araştırma Görevlisi Berna Sözen de Sarah Ellys Harrison ile birinci isim yazarlığını paylaştı.

"İNSAN EMBRİYOLARI ÜZERİNDE ÇALIŞMAK ZORUNDA KALINMAYACAK"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Berna Sözen, buluşun insan embriyoları üzerinde çalışmak zorunda kalmadan, insan gelişiminin bu kritik aşamasındaki önemli olayları incelemelerine izin vereceğinin altını çizdi. Sözen, "Yapay embriyoları ilk kez mikroskop altında görüntülediğimiz ve ne kadar büyük oranda gerçek embriyolarla benzerlik gösterdiğini incelediğimiz an, tam anlamıyla inanılmazdı." ifadelerini kullandı.

Tüm bilimsel çevreler tarafından "tarihi bir buluş" olarak nitelendirilen çalışma, Wellcome Trust ve Avrupa Araştırma Konseyi tarafından da finanse edildi. Bilimsel ekip içerisinde yer alan Berna Sözen de TÜBİTAK'ın yurt dışı araştırma burs programı tarafından desteklendi.

(Berna Sözen; sağda ikinci)