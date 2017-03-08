taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
90.175
USD
3,7204
EURO
3,9298
ALTIN
145,11
PETR
55,5800

Tarihi buluşa Türk bilim kadınından imza

Akdeniz Üniversitesi Araştırma Görevlisi Berna Sözen, bilim çevreleri tarafından tarihi kabul edilen bir buluş yapan ekipte yer aldı.

08.03.2017 - 14:10
  1. Haberler
  2. Sağlık

S

Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Histoloji ve Embriyoloji Anabilim Dalı Araştırma Görevlisi Berna Sözen'in, Cambridge Üniversitesinde doğal bir fare embriyosuna çok benzeyen yapay bir yapı oluşturan ekipte yer aldığı bildirildi.

Akdeniz Üniversitesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, aralarında bir Türk bilim insanının da bulunduğu, Cambridge Üniversitesinden bir ekip, biyolojik materyal kullanarak doğal bir fare embriyosuna çok benzeyen bir yapı oluşturmayı başardı.

Profesör Magdalena Zernicka-Goetz'in yürütücülüğünü yaptığı çalışmada, Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Histoloji ve Embriyoloji Anabilim Dalında Araştırma Görevlisi Berna Sözen de Sarah Ellys Harrison ile birinci isim yazarlığını paylaştı.

"İNSAN EMBRİYOLARI ÜZERİNDE ÇALIŞMAK ZORUNDA KALINMAYACAK"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Berna Sözen, buluşun insan embriyoları üzerinde çalışmak zorunda kalmadan, insan gelişiminin bu kritik aşamasındaki önemli olayları incelemelerine izin vereceğinin altını çizdi. Sözen, "Yapay embriyoları ilk kez mikroskop altında görüntülediğimiz ve ne kadar büyük oranda gerçek embriyolarla benzerlik gösterdiğini incelediğimiz an, tam anlamıyla inanılmazdı." ifadelerini kullandı.

Tüm bilimsel çevreler tarafından "tarihi bir buluş" olarak nitelendirilen çalışma, Wellcome Trust ve Avrupa Araştırma Konseyi tarafından da finanse edildi. Bilimsel ekip içerisinde yer alan Berna Sözen de TÜBİTAK'ın yurt dışı araştırma burs programı tarafından desteklendi.

Tarihi buluşa Türk bilim kadınından imza

(Berna Sözen; sağda ikinci)

BENZER HABERLER
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Bild'in politika editöründen 3'lü zirve yorumu

Bild'in politika editöründen 3'lü zirve yorumu

146
Didem Arslan Yılmaz'la CHP'li başkan arasında gergin anlar

Didem Arslan Yılmaz'la CHP'li başkan arasında gergin anlar

73
Bahçeli'nin yüzüğünde kendi resmi var

Bahçeli'nin yüzüğünde kendi resmi var

93
Merkel'den grup toplantısında Türkiye açıklaması

Merkel'den grup toplantısında Türkiye açıklaması

62
Bayern Münih Arsenal'e yine 5 attı

Bayern Münih Arsenal'e yine 5 attı

8
Adem Huduti'nin ayakkabısındaki bağcık detayı

Adem Huduti'nin ayakkabısındaki bağcık detayı

47
Merkez Bankası Başkanı ekonomiye güven mesajı verdi

Merkez Bankası Başkanı ekonomiye güven mesajı verdi

90
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM