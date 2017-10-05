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Tarihi buluşma gerçekleşti

Suudi Arabistan Kralı Selman Moskova'da Rusya lideri Putin ile bir araya geldi. Salman Rusya'ya giden ilk Suudi kral oldu.

05.10.2017 - 16:25
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Tarihi buluşma gerçekleşti

Suudi Kral Selman bin Abdülaziz, Rusya'ya yaptığı ziyaret ile Suudi Arabistan tarihinin Rusya'ya resmi ziyaret gerçekleştiren kralı oldu. Moskova'ya adeta çıkartma yapan Kral Selman, Rus lider Vladimir Putin ile başkentte bulunan Kremlin Sarayı'nda görüştü.

Suudi Arabistan Kralı Salman Vladimir Putin ile bir araya geldi - FOTOGALERİ

Tarihi buluşma gerçekleşti

Tarihi buluşmayı basın ordusu takip ederken iki lider saray girişinde basın mensuplarına poz verdi, ardından kapalı kapılar ardından görüşme başladı.

Putin ile Kral Salman görüşmesi başladı VİDEO

GÜNDEMİN ANA MADDESİ: İRAN NÜKLEER KRİZİ

Ziyaret, Suriye krizi ve İran'ın nükleer programına ilişkin anlaşmazlıkların sürdüğü bir döneme denk gelirken, Kremlin'deki en önemli gündem maddesi de bu konu olacak.

Tarihi buluşma gerçekleşti

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, bir süre önce yaptığı açıklamada, Suriyeli muhalif grupların bir araya getirilmesine yönelik Suudi Arabistan tarafından yürütülen süreci desteklemeye kararlı olduklarını ifade etmişti. Ayrıca petrol konusunda da bir takım görüşmelerin yapılması beklenirken iki ülke, petrol fiyatlarının dengelenmesi için OPEC ve OPEC dışı ülkeler nezdinde yürütülen çalışmalarda da iş birliğine devam edecek.

Kral Selman'ın altın merdiveni bozuldu VİDEO

KRAL'IN ALTIN MERDİVENİ BOZULDU

Öte yandan dün gece Rusya'ya iniş yapan Kral Selman'ın uçağının yürüyen altın merdivenlerinde Vnukovo Havalimanı’nda arıza yaşandı. Kral'ın uçaktan ineceği sırada merdiven aniden durunca Kral'ın arkasında bulunan protokol, Selman'ı bir kaza yaşamaması için tutmaya çalıştı.

Tarihi buluşma gerçekleşti

Merdivenin bozulması ile ilginç görüntüler ortaya çıktı. Kral merdivenin yeniden çalışması için bir süre bekledi, ancak hareket etmeyince kendisi inmek zorunda kaldı. Karşılama komitesindeki askerlerin kendi aralarındaki gülüşmeleri de kameraya yakalandı.

Tarihi buluşma gerçekleşti

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