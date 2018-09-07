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Tarihi caminin restorasyon çalışmaları başladı

Kütahya’nın Aslanapa ilçesinde tarihi Yalnızsaray Camisinin restorasyon çalışmalarının başladığı bildirildi.

İHA | 07.09.2018 - 17:17..
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Kütahya'da restorasyon çalışmaları hızyla devam ediyor. Şu aralar Yalnızsaray Camisi yeniden yapılandırılıyor.

Tarihi caminin restorasyon çalışmaları başladı

ÇALIŞMALAR BAŞLADI

Tarihi değerlerin yaşatılmasının oldukça önemli olduğunu belirten Aslanapa Belediye Başkanı Asaf Akar, ’’Yalnızsaray Mahallesinde bulunan, 1840 yılında yapıldığı tahmin edilen Yalnızsaray camiinin restorasyon işi, Kütahya Vakıflar Bölge Müdürlüğü’nce ihalesi yapılmış olup, ihale alan firma tarafından restorasyon çalışmalarına başlanmıştır ilçemize hayırlı olsun.’’ diye konuştu.

Tarihi caminin restorasyon çalışmaları başladı

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