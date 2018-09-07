Tarihi caminin restorasyon çalışmaları başladı

Kütahya'da restorasyon çalışmaları hızyla devam ediyor. Şu aralar Yalnızsaray Camisi yeniden yapılandırılıyor.

ÇALIŞMALAR BAŞLADI

Tarihi değerlerin yaşatılmasının oldukça önemli olduğunu belirten Aslanapa Belediye Başkanı Asaf Akar, ’’Yalnızsaray Mahallesinde bulunan, 1840 yılında yapıldığı tahmin edilen Yalnızsaray camiinin restorasyon işi, Kütahya Vakıflar Bölge Müdürlüğü’nce ihalesi yapılmış olup, ihale alan firma tarafından restorasyon çalışmalarına başlanmıştır ilçemize hayırlı olsun.’’ diye konuştu.