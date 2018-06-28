Tarihi Çifte Minareli Medrese'de çevre düzenlemesi

Erzurum'da, Anadolu'daki en önemli Selçuklu eserlerinden olan ve bir süre önce restorasyonu tamamlanan tarihi Çifte Minareli Medrese'de çevre düzenlemesine başlandı.

Vakıflar Genel Müdürlüğünce ihalesi yapılarak çevre düzenlemesine başlanan tarihi Çifte Minareli Medrese'de, çevre aydınlatmasının yanı sıra söz konusu alana süs havuzları, oturma ve rekreasyon alanları ile yeşil alan ve sert zemin (taş döşeme) imalatları gerçekleştirilecek.

Erzurum Vakıflar Bölge Müdür Vekili İsmet Çalık, Erzurum ve bölgenin en önemli vakıf eserlerinden olan Çifte Minareli Medrese'nin restorasyonunun yakın zamanda tamamlandığı söyledi.

25 YIL SÜREYLE TAHSİS EDİLMİŞ

Tarihi medresenin Vakıf Eserleri Müzesi olarak kullanılması adına tefrişat ve düzenleme ile çevre aydınlatma çalışmalarının proje hazırlıklarıyla sürdürüldüğünü belirten İsmet Çalık, "Eserin doğu ve kuzey kısmındaki Erzurum Büyükşehir Belediyesine ait alanın çevre düzenlemesinin yapılması da zorunluluk arz etmiştir. Koruma Kurulu tarafından onaylı çevre düzenlemesi projesinin gerçekleştirilmesi adına söz konusu alan Büyükşehir Belediyesince Vakıflar Genel Müdürlüğüne 25 yıl süreyle tahsis edilmiştir." dedi.