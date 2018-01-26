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Tarihi eser kaçakçılarına büyük operasyon

İstanbul'da son 2 haftada düzenlenen 5 tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda, 9 kişi gözaltına alındı.

AA | 26.01.2018 - 15:59..
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İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütleriyle irtibatlı bazı şebekelerin çok sayıda tarihi eseri yurt dışına kaçıracağı istihbaratı üzerine çalışma başlattı.

Son 2 haftada düzenlenen 5 ayrı eş zamanlı operasyonda, 9 şüpheli gözaltına alındı.

242 PARÇA TARİHİ ESER ELE GEÇİRİLDİ

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda, Sümer, Asur, Akad, Bizans, Selçuklu ve Osmanlı kültürlerinin yanı sıra Helenistik döneme ait toplam 242 parça tarihi eser ele geçirildi.

Tarihi eser kaçakçılarına büyük operasyon

ANTİK UYGARLIKLARA AİT ESERLER ELE GEÇİRİLDİ

Operasyonlarda ele geçirilen tarihi eserler arasında, mitolojik dönem Yunan tanrıçası Athena figürlü ağırlık heykeli, Bizans dönemine ait ön yüzünde Hazreti  Meryem, kucağında Hazreti İsa ve arka yüzünde ise başmelek Gabriel tasviri bulunan heykel, Büyük Selçuklu hükümdarlarından birine ait olduğu değerlendirilen miğfer, kalkan, savaş takımı ve sancak alemleri, Osmanlı ve Selçuklu saraylarında hükümdarlara şerbet sunumunda kullanılan mercan kaşıklar ve Sümer uygarlığına ait altın kral tacı ve takı seti ile Asur ve Akad uygarlığına ait hiyeroglif mühürlerin de bulunduğu belirtildi.

Tarihi eser kaçakçılarına büyük operasyon

PYD SÜMER KRALININ MEZARINI YAĞMALADI

Sümer kral tacı ile beraberindeki çok sayıda altın takının, PYD tarafından Suriye sınırları içerisinde bulunan ve MÖ 3500 ile 3000 yılları arasında yaşadığı değerlendirilen Sümer hükümdarının mezarından yağmalandığı ve örgüte finansman sağlamak için uluslararası tarihi eser kaçakçıları üzerinden Avrupa'ya götürülerek satılmaya çalışıldığı belirlendi.

Şüphelilerin, emniyetteki işlemleri sürüyor.

Tarihi eser kaçakçılarına büyük operasyon

Tarihi eser kaçakçılarına büyük operasyon

Tarihi eser kaçakçılarına büyük operasyon

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