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Tarihi eser operasyonunda 2 bin yıllık miğfer yakalandı

İstanbul'da düzenlenen operasyonda Türkiye'deki müzelerde bile ender bulunan Roma dönemine ait 2 bin yıllık gladyatör miğferi ve çok sayıda tarihi eser ele geçirildi.

DHA | 06.08.2018 - 16:57..
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İstanbul Kaçakçılıkla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Türkiye'nin değişik bölgelerinde yapılan kaçak kazılarda bulunan tarihi eserleri yurt dışına çıkarmak ve satmak istedikleri öğrenilen kişilerin yakalanması, tarihi eserlerin de ele geçirilmesi amacıyla çalışma başlattı. Ekiplerin yaptığı teknik ve fiziki takip ile istihbarat çalışmasının ardından Bakırköy, Fatih ve Şişli'de belirlenen adreslere operasyon düzenlendi.

237 PARÇA TARİHİ ESER

Operasyonlarda, şüpheliler T.G, A.B, T.B, C.E. ve N.C.C. yakalandı. Zanlıların adreslerinde ve gösterdikleri yerlerde yapılan aramalarda, 237 parça tarihi eser bulundu.

Arkeologlar eşliğinde yapılan incelemede, ele geçirilen tarihi eserler arasında Selçuklu dönemine ait 1 havan ve tokmağı, 21 kapı kilidi ve 1 yüzük, Osmanlı dönemine ait aşure kabı, Roma dönemine ait yaklaşık 2 bin yıllık olduğu değerlendirilen bronz döküm gladyatör miğferi, Memluk dönemine ait üzeri işlemeli 14 kazan ve 1 alem başı, Safevi dönemine ait 4 miğfer ve 3 kalkan, üzerinde İbranice yazı karakterleri bulunan 3 bronz levha, Antik Yunan, Roma ve İslami dönemlere ait 21 sikke, yaklaşık 700 yıllık olduğu değerlendirilen ve üzerine Tevrat'a ait yazıların bulunduğu toralar, yüzükler, kemer tokaları, mühür örnekleri olduğu tespit edildi.

Tarihi eser operasyonunda 2 bin yıllık miğfer yakalandı VİDEO

Tarihi eser operasyonunda 2 bin yıllık miğfer yakalandı

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