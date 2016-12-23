Tarihi Galata Köprüsü kaldırıldı

16 Mayıs 1992'de çıkan bir yangınla ağır hasar gören Galata Köprüsü, yapılan onarımların ardından Ayvansaray-Hasköy arasına yerleştirilmişti.

GALATA KÖPRÜSÜ İSTANBUL'A VEDA ETTİ

Haliç’teki su sirkülasyonu engellediği için ortada bulunan bölümü açılmış bir vaziyette yıllardır bekleyen eski Galata Köprüsü'nün yüzer dubaları römorkörlerle çekilerek Haliç’ten çıkarıldı. Böylece bir çok İstanbullunun anılarında yer alan tarihi Galata Köprüsü, İstanbul’a da veda etmiş oldu.

YANGINDA HASAR GÖRDÜ

16 Mayıs 1992'de çıkan bir yangınla ağır hasar gören Galata Köprüsü, yolcu vapurlarının Eyüp’e geçişine engel olduğu ve su sirkülasyonunu önleyerek Haliç’in temizlenmesi çalışmalarını aksattığı gerekçesiyle 7 Ekim 2012 yılında tekrar yaya ve araç trafiğine kapatılmış, sökülerek yerinden kaldırılacağı açıklanmıştı.

GALATA KÖPRÜSÜ'NÜN TARİHİ

Eski adıyla Cisr-i Cedit (Yeni Köprü) Köprüsü, 1845 yılında ilk önce ahşap olarak inşa edildi. Ancak kısa sürede eskiyen köprü, 1863 yılında yenilendi. 37 yıl bu şekilde hizmet veren köprünün yerine deniz üzerinde yüzen dubalar üzerine inşaa edilen yeni bir köprü daha yapıldı. Bu köprü 1912 yılında halkın kullanımına açıldı. 1914 yılında bu köprünün üzerinden, elektrikli Eminönü-Karaköy bağlantısı sağlandı. 1987 senesinde Köprü’nün Haliç’e bakan tarafında yeni bir köprünün yapımına başlandı. Ve bu köprünün yapımı tamamlanmadan önce, 1992 yılı mayıs ayında Tarihi Galata Köprüsü çıkan bir yangın sonucu büyük hasar göndü ve ulaşıma kapandı. Bunun üzerine inşası hızlandırılan kazıklar üzerine yapılan yeni köprü yangından bir ay sonra hizmete alındı. Eski galata köprüsü ise yerinden sökülüp tamir gördükten sonra Hasköy, Arnavutköy sahiline yerleştirilmişti.