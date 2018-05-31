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Tarihi garın çatısından Fransız kiremitleri çıktı

Samsun'un Tekkeköy Belediyesi, Devlet Demir Yolları'ndan (TCDD) kiraladığı tarihi istasyonu restore ederek turizme kazandırmak için çalışma başlattı.

DHA | 31.05.2018 - 09:29..
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Çalışmalar sırasında çatıdan çıkan kiremitlerin Fransa’dan getirildiği belirlendi. 1920'li yıllarda yapılan ve son yıllarda atıl kalan tren garının restorasyon sırasında çatıda eski kiremitler bulundu.

KİREMİTLERDE FRANSA YAZIYOR

Kiremitlerin üzerinde Fransızca yazılar bulunması, 'Fransa' yazısının yer alması, görevlileri şaşırttı. Guichard Carvin markalı kiremitlerin o dönem Marsilya'daki fabrikada üretildiği belirtildi. Yaklaşık 300 kiremit, binanın içinde bir köşeye konuldu.

Tarihi garın çatısından Fransız kiremitleri çıktı

ZARAR VERİLMEDEN RESTORE EDİLİYOR

Tekkeköy Belediye Başkanı Hasan Togar, restorasyon sonrasında kiremitlerin de binanın içinde teşhir amaçlı kullanılacağını söyledi. Tarihi dokusuna zarar verilmeden aslına uygun şekilde restore edilecek tren garı, önümüzdeki günlerde müze kafe olarak hizmete açılacağı belirtildi.

Tarihi garın çatısından Fransız kiremitleri çıktı ViDEO

''TARİHİ MÜZEYE ÇEVİRECEĞİZ''

Çalışmalar hakkında bilgi veren Başkan Togar, "İsmini ‘Nostalji Parkı’nı verdiğimiz bu alan bundan 100 küsur yıl önce çalışmalar esnasında Fransız kiremidi ile yapıldığını öğrendik, tarihi müzeye çevireceğiz. Bu binayı bu ilçenin geçmişini, tarihini yansıtan bir kent müzesine çevirmeyi istiyoruz. Diğer bir kısmı da buraya gelen misafirlere, ilçemizin yöresel tatlarını tadabilecek oldukları küçük bir cafeye çevirmeyi arzu ediyoruz.''

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