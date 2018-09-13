Nevşehir ile Avanos Ürgüp ilçeleri arasında 40 km. alan kaplayan Göreme Milli Parkı her yıl ortalama bir milyon yerli yabancı turisti ağırlıyor. Çünkü içinde hem köklü bir tarihi, hem de muhteşem bir doğayı barındırıyor.

ÇÖP YIĞINI

Fakat son zamanalarda parkın hali içler acısı. Her tarafı çöp ve pisliklerle dolu olan milli park, çöplerden geçilmiyor. Etraf sebze ve meyve çöplerinin yanı sıra boş kasalar da oldukça kötü bir görüntü veriyor.

Tarihi Göreme Milli Parkı çöpten geçilmiyor ViDEO



ZİYARETÇİLER ŞİKAYETÇİ

Yetkililerden yardım bekleyen ziyaretçiler, parkın en kısa sürede temizlemesini istiyor. Çevre duyarlılığı konusunda insanların bilinçlenmesi gerektiğini dile getiren vatandaşlar, kötü görüntüden oldukça rahatsızlar.



