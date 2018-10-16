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Tarihi hamam sanat merkezi oldu

Üç yüz yıllık Kuruçeşme Hamamı, sanat merkezine dönüştürüldü. Tarihi Osmanlı hamamı sıradan bir sergi salonu değil, yeni nesil bir sanat merkezi olarak hizmet verecek.

İHA | 16.10.2018 - 11:21..
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17. yüzyılda inşa edilen ve Kuruçeşme’nin kömür deposu olarak kullanılan Kuruçeşme Hamamı, onarım süreci geçirerek çok amaçlı bir sanat merkezine dönüştürüldü.

300 BİN YILLIK HAMAM

Zamanında, kömür depolarında çalışanların temizlenmesi, dinlenmesi ve sosyalleşmesi amacıyla inşa edilen 300 yıllık hamam, 'Hamam Arts Hub (HAH)' adıyla sanatın ve sanatseverlerin hizmetine girdi.

Mimari tarzı ve ilginç atmosferiyle benzerlerinin arasından sıyrılan mekan sadece bir sanat galerisi olarak değil, sanatı merkezine alan çok amaçlı bir mecra olarak da dikkat çekiyor.

Tarihi hamam sanat merkezi oldu

GENÇ SANATÇILARA ÇALIŞMA İMKANI

Klasik sanatlardan, çağdaş ve dijital sanata kadar geniş bir yelpazede hizmet verecek olan sanat merkezi, aynı zamanda genç sanatçılara birlikte çalışma ve üretme imkanı da sunacak.

Tarihi hamam sanat merkezi oldu


SANAT VE SOSYALLEŞME MERKEZİ OLACAK

Girişimcilik ve kreatif üretim için yeterli altyapıyı sağlayacak olan sanat merkezinde, koleksiyonerlerin eser seçebilmelerinin yanında sanat eğitimleri verilecek ve tüm Türkiye’yi kapsayan yarışmalar da düzenlenecek.

Mekanda tasarım dükkanları da yer alırken, mekanın içinde bulunan Artcafe sanatseverlerinin buluşma ve sosyalleşme noktası olacak.

Tarihi hamam sanat merkezi oldu


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